end of green / 30 PITCH-BLACK YEARS

Zappenduster, stockdunkel - das hat schon seine Richtigkeit. Der lichtscheue Gothrock Schrägstrich Metal von END OF GREEN war in den vergangenen Jahren selten der guten Laune verdächtig.

Es sei denn man bringt genügend seelische Reife mit, die Dunkelheit der Süddeutschen als ein kleines wohliges Licht zu begreifen. Letzte Tankstelle bevor die Lichter tatsächlich ausgehen.

Vielleicht haben END OF GREEN nie richtig in dieses Gothic-Ding, vielleicht auch nie in das Metalgeschäft reingepasst - aber immerhin: END OF GREEN sitzen dort seit nunmehr 30 Jahren irgendwo zwischen den Stühlen. Irgendwo zwischen Brachialgewalt, Dunkelheit und Leidenschaft. Mit voller Absicht.

Dass die ganze Sache jetzt schon 30 Jahre andauert, konnten MICHELLE DARKNESS (voc, git), KERKER (git), LUSIFFER (dr), SAD SIR (git) und Neuzugang HUNDI (bass) nicht ahnen.

Aber unter uns: So schlimm kann's nicht gewesen sein. Sonst würden END OF GREEN schließlich nicht diese 30 Jahre feiern wollen. So zynisch sind die nicht. Auch nicht nach 30 Jahren.