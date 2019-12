Endlich heimkommen. Lang genug waren END OF GREEN schließlich weg. Michelle Darkness, Kerker, Lusiffer, Sad Sir & Hundi, der neue Mann am Bass sind LIVE AND HOMESICK im LKA, STUTTGART. Laut sind sie natürlich auch wieder und saumäßig froh, endlich wieder nach Hause zu kommen. Also, Homesíck – aber halt vor Freude.