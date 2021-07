Enda & Kevin Amendola

Am 21.08.20 wurde ihre selbstgeschriebene und eigenständig produzierte RnB- (Pop/Rap) Debutsingle „Chance“ released und ging sofort nach der Veröffentlichung durch die Decke.

Lange hat die Musikbranche auf so eine neue musikalische Herausforderung gewartet. Der nächste hitverdächtige Song der beiden talentierten Musiker und Songwriter ist kurz vor der Veröffentlichung und wird begeistern.

ENDA Kurz-Bio: Ender Tökmel, geboren am 09.01.1998 in Bietigheim-Bissingen, auch unter dem Künstlernamen: "ENDA" schrieb mit 7 Jahren seinen ersten Song-Text. Dies führte er bis zum heutigen Tage fort. Mit 14 veröffentlichte er sein erstes Video auf Facebook. Kurz darauf wurde ENDA beim KuRt-Festival von MoTrip auf die Bühne geholt und überraschte damit viele tausende begeisterte Zuschauer mit seiner Performance. ENDA ist musikalisch nicht in irgendeine Schublade einzuordnen, seine Musik findet sich in allen Genres wieder. Seit 2 Jahren besitzt er ein eigenes Ton-/ Filmstudio und produziert dort seine Musik und neue Ideen.

Kevin Amendola Kurz-Bio: Kevin Amendola, geboren am 27.01.93 in Stuttgart, hatte schon im frühen Alter seine Liebe zur Musik entdeckt. Schon mit sechs Jahren inspirierte er sich an den Größten der Musikbranche, um eines Tages genauso erfolgreich zu werden wie seine Idole. Bis zum heutigen Tage arbeitet Kevin mit viel Leidenschaft am Detail an seinen Zielen, um mit seiner Musik auf den großen Bühnen zu stehen.

Anfang 2020 fasste er sich den Mut an der siebzehnten Staffel „Deutschland sucht den Superstar“ teilzunehmen. Dort schaffte er es in den Auslandsrecall. Seine Songs überzeugten die Jury. Die Größen Naidoo, Bohlen, Lombardi und Nechiti überhäuften ihn mit Lobeshymnen. Seine außergewöhnliche Stimme und seine ausdrucksstarke Performance sind unter anderem sein Markenzeichen geworden und sorgen regelmäßig für Gänsehautatmosphäre.

Nach der ersten erfolgreichen Debutsingle „Chance“ möchten Kevin Amendola und ENDA zukünftig mit eigens geschriebenen & produzierten Songs die Herzen der Menschen erreichen.