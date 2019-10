Das Ende einer Ära? Von römischer Provinz zur germanischen Alamannia

Um das Ende der Römerherrschaft in Südwestdeutschland ranken sich immer noch Mythen und Legenden. Eine dunkle Epoche, kamen doch germanische Horden aus den tiefen Wäldern des Barbarikums um den Limes zu stürmen und das Land der seit 300 Jahren hier lebenden Römer an sich zu nehmen. Doch war das so?

Die Forschung ist heute weiter, das Bild hat sich drastisch geändert. Von römischer Dekadenz und dem heraufbeschwörten dramatischen Verlusts der rechtsrheinischen Gebiete ist nur noch wenig übrig geblieben. Heute ist ein vielschichtiges wie spannendes Bild dieser "Dunklen Epoche" zu zeichnen!

Dr. Sven Jäger vom Landesamt für Denkmalpflege Karlsruhe möchte in seinem Vortrag am Donnerstag, 24. Oktober,19 Uhr, im ehemaligen Rathaus in Menzingen (Mittelstraße 45) die Zuhörer mit auf einen Blick zurück in diese Epoche einladen und anhand regionaler Beispiele zeigen, wie Stereotypen durch jüngste archäologische Forschungen aufgebrochen werden.

Veranstaltet wird der Vortrag vom Arbeitskreis Archäologie des Heimat- und Museumsvereins Kraichtal.