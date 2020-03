Ein Tag in einem Pflegeheim in Deutschland wird in zugespitzter Form in fünf Bildern erzählt. Danach können die Zuschauer*innen selbst in die Szenen eingreifen und spielerisch verschiedenste Lösungen für die Schwierigkeiten anbieten, in die Gepflegte, Pflegepersonal und Angehörige tagtäglich geraten. Das Forumtheater nach Augusto Boal lädt ein, Konflikte durch anderes Verhalten als das Gezeigte neu zu denken und Lösungsideen zu erproben.