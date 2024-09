Am 21.09.2024 ab 19 Uhr (wer Essen möchte, bereits ab 17:30) in den Klosterburgstuben Bönnigheim, wird Prof. Dr. Kreiß ein sehr interessantes Thema beleuchten, welches er auch literarisch bereits bearbeitet hat,...

" Das Ende des Wirtschaftswachstum, die ökonomischen und sozialen Folgen mangelnder Ethik und Moral"

Prof. Dr. Christian Kreiß, Jahrgang 1962: Studium und Promotion in Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsgeschichte an der LMU München. Neun Jahre Berufstätigkeit als Bankier, davon sieben Jahre als Investment Banker. Seit 2002 Professor für BWL mit Schwerpunkt Investition, Finanzierung und Volkswirtschaftslehre. Autor von acht Büchern: Das Ende des Wirtschaftswachstums – Die ökonomischen und sozialen Folgen mangelnder Ethik und Moral (2023); Gekaufte Wissenschaft (2020); Das Mephisto-Prinzip in unserer Wirtschaft (2019); BWL Blenden Wuchern Lamentieren (2019, zusammen mit Heinz Siebenbrock); Werbung nein danke (2016); Gekaufte Forschung (2015); Geplanter Verschleiß (2014); Profitwahn (2013). Drei Einladungen in den Deutschen Bundestag als unabhängiger Experte (Grüne, Linke, SPD). Zahlreiche Fernseh-, Rundfunk- und Zeitschriften-Interviews, öffentliche Vorträge und Veröffentlichungen. Mitglied bei ver.di und Christen für gerechte Wirtschaftsordnung. Homepage www.menschengerechtewirtschaft.de

Eine beeindruckende Vita und ebenso beeindruckende Persönlichkeit. Freut euch auf einen sehr spannenden Abend!