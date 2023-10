Endivio und die Mauer - Sklaverei im Ameisenbau

Der mittlerweile vierte Teil der Erfolgsstory um die krabbelnden Wald- und Wiesenbewohner „Endivio und die Mauer“ wird am Samstag, dem 11. November im Kurhaus-Kursaal von Bad Mergentheim aufgeführt.

Da fällt der Biologieunterricht ganz leicht: Brutpflege, Verpuppung, Hirtentäschelkraut und Florfliegen finden ihren Platz. Über 50 Kinder und Erwachsene schlüpfen in Rollen oder singen solistisch und im Chor. Das neue Musical von Stefan Rauch nimmt dabei einige heiß diskutierte Themen ins Visier, denn um den Ameisenhügel herum wimmelt es nur so von Machtmissbrauch und Sklaverei. Sahen sich die roten Waldameisen in den ersten Folgen nur mit dem feindlichen Ameisenbären, dann mit Flugameisen und zuletzt mit hungrigen gelben Termiten konfrontiert, erscheinen nun schwarze Sklavenhalter-Ameisen (Prothomognathus americanus) auf der Bildfläche und treiben ihr Unwesen. Die Sicherheit aller Bewohner des Ameisenbaus ist in Frage gestellt. Auch für die bisher in Symbiose mit den Ammen lebenden Blattläuse Kastanio, Duo-Glasio, Ruccolo und Basilico endet die Ruhe, denn Entführen, Manipulieren und Ausnutzen gehört zum Geschäft der Sklavenhalter. Nimmfix, Giftmix und Austrix heißen diese unsozialen Parasiten und benehmen sich ihren Namen entsprechend. Andere dafür geraten in Bedrängnis und werden zum Spielball roher Kräfte. Nur durch gemeinsamen Einsatz kann die Befreiung gelingen.

Sehr witzige und teilweise in Reimform präsentierte Dialoge, insbesondere der Ameisenbär aus dem Erzgebirge („Die Mauer muss weg.“), lassen Parallelen zu unserer deutschen Ost-Westgeschichte aufblitzen. Hinter diesen vordergründig lustigen Worten steckt allerdings viel böse Wahrheit. „Einmal versklavt, schon sind sie willig und ohne Mindestlohn, sehr billig.“ Die außergewöhnliche Blattlaus Endivio stellt schließlich klar: „Ketten und Mauern gibt es mitten unter uns und vom Drohen, Befehlen, Marschier ‘n wird mir nur schlecht.“ Im Abschlusslied strahlt dann der Hoffnungsfunke „Statt den Terror weiden, packt den Frieden aus!“

Die Musik hat großes Ohrwurmpotenzial und beste Tonträger-Qualität. Insgesamt finden sich unter den neun Titeln neben Balladen und etwas Swing zumeist peppige, rockige und sehr rhythmische Nummern, die sofort zum Mitmachen animieren. Die Aufführung am Samstag (11. November) im Kurhaus-Kursaal in Bad Mergentheim beginnt um 15.30 Uhr. Einlass ist ab 15.00 Uhr.

Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird um eine Spende für die Umsetzung des Projekts gebeten.