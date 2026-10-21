Endless Wellness kommen aus Wien – aber eigentlich aus dem Bauch. Ihr Debütalbum „Was für ein Glück“ erschien Anfang 2024 bei Ink Music und machte die Band schnell zu einer der auffälligsten Stimmen der österreichischen Indie-Szene.

Das Album erreichte die Top 10 der österreichischen Charts, mehrere Singles landeten in den Top 5 der FM4-Charts; 2025 folgten zwei Nominierungen für den Amadeus Award (FM4 Alternative).

Musikalisch bewegen sich Endless Wellness zwischen Indie, Fuzz-Folk und roher Intimität: schrammelnde Westerngitarre und übersteuerte Klangflächen treffen auf obskur-poetische, deutschsprachige Texte über Erschöpfung, Verletzlichkeit und gesellschaftliche Überforderung. Live wird daraus ein kollektiver, tröstender Moment – laut, mitreißend und voller Wärme.

Musik für alle, die nicht still sein wollen, aber auch nicht mehr wissen, wie laut man schreien darf.