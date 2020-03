Sie ernähren sich gesund und wundern sich, warum Sie nicht abnehmen können? Haben Sie Ihre Kalorien im Blick? In diesem Kurs wird erklärt, was Kalorien sind, wie Sie Ihren Kalorienumsatz berechnen können, was Makro- und Mikro- Nährstoffe sind und wie Sie dieses Wissen zum Abnehmen verwenden können. Wir bereiten das Essen eines ganzen Tages zu (Frühstück, Mittagessen, Abendessen und Zwischenmahlzeiten) mit verschiedenen Beispielen, damit Sie verstehen, wie Sie das Kalorienzählen für sich zum Funktionieren bringen können. Wir berücksichtigen dabei die aktuellen Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Sie bekommen ein kleines Skript mit der Theorie und den Rezepten. Dieser Kurs ist keine Ernährungsberatung. Sie bekommen die Werkzeuge, damit Sie Ihre Ernährung besser verstehen können.

Bitte mitbringen: Geschirrtücher, Schürze, Behälter für restliche Köstlichkeiten, scharfes Messer.