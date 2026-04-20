Endstation Sehnsucht - Kultur am Nachmittag

Tennessee Williams Endstation Sehnsucht Schauspiel

Der Welterfolg von Tennessee Williams in Starbesetzung: Sehen Sie Natalie O’Hara und Max Hemmersdorfer als leidenschaftliche Kontrahenten.

Die kultivierte doch labile Blanche DuBois sucht Zuflucht bei ihrer Schwester Stella. Gemeinsam mit ihrem grobschlächtigen Ehemann Stanley lebt Stella in ärmlichen Verhältnissen. Blanche ist entsetzt über die Zustände in Stellas Leben. Zudem gerät sie immer mehr in Konflikt mit Stanley. Überfordert von der Situation und ihrem eigenen Scheitern flüchtet sich Blanche in eine Traumwelt. Die Lage spitzt sich mehr und mehr zu, bis sie schließlich eskaliert.

Das packende Drama mit dem Originaltitel „A Streetcar Named Desire“ wurde 1947 in New York uraufgeführt und mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet. Anfang der Fünfzigerjahre erfolgreich verfilmt mit Vivien Leigh und dem jungen Marlon Brando, ist es als Theaterstück und als Film ein Klassiker der Moderne. Die Thematik der zwei aufeinanderprallenden Welten und der brodelnden Konflikte fesselt das Publikum bis heute.

Regie führt Robin Telfer, der für seine Inszenierungen bereits mehrere Publikumspreise an unseren Häusern gewonnen hat. Das Bühnenbild gestaltet Siegfried E. Mayer, dessen Ausstattung bei „Arsen und Spitzenhäubchen“ großen Anklang fand. Natalie O’Hara („Der Bergdoktor“) als Blanche DuBois und Max Hemmersdorfer („Die Notärztin“) als Stanley Kowalski garantieren ein Theatererlebnis der Extraklasse.