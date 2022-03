Enemenemu und raus bist du

Sonderausstellung "Enemenemu" ist eine Kooperation mit unserer Partnerstadt Treffen in Kärnten/Österreich.

Die Ausstellung „Enemenemu“ findet im Mai 2022 in Öhringen statt. Die Treffener Künstlerin, Lena Wedenig setzt sich mit dem Thema Kindheit, Fantasie, Vorstellungsvermögen und vor allem neuerzählte Kindererinnerungen auseinander. Bereits der Titel „Enemenemuund raus bist du“ soll beim Publikum Erinnerungen an das vielerlei bekannte Auszählspiel wecken.

Die ausgestellten Bilder werden in unterschiedliche Sparten eingeteilt, die sich aus einzelnen

Textpassagen aus Kinderliedern ergeben. Ergänzend zu den Werken sind die dazu passenden Lieder in die Ausstellung integriert. Die Besucher sollen sich anhand der Textpassagen in ihre Kindheit zurückversetzt fühlen, können sich jedoch aufgrund ihrer Erfahrungen und Fantasien in die Bilder einfühlen und diese frei interpretieren.

Die Sonderausstellung kann sonntags von 11 - 17 Uhr kostenfrei besichtigt werden.