Energetische Gebäudesanierung - Fit für die Zukunft

Vortrag

Energieagentur Heilbronn GmbH Lohtorstraße 24, 74072 Heilbronn

Der Vortrag zeigt, welche Sanierungsmaßnahmen für den effizienten Betrieb von klimafreundlichen Heizsysteme notwendig sind, welche gesetzlichen Vorgaben gelten und welche Fördermöglichkeiten die Umsetzung erleichtern.

Die Energieagentur Heilbronn befindet sich in der Heilbronner Innenstadt, in der Lohtorstraße 24, zentral gelegen und gut erreichbar.

Weitere Infos auf www.energieagentur-heilbronn.de/leistungen-taetigkeiten/informationsveranstaltungen

Info

Vorträge & Lesungen
