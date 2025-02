Energie und Technik - für Kinder ab 10 Jahren - Solar-Gurkenglaslampe

Schritt für Schritt werden anhand der detaillierten Anleitung verschiedene Bauteile wie Widerstände, LED, Schalter, etc. auf die Platine gelötet. Ist die Platine dann fertig aufgebaut und in einem Gurkenglas montiert, ist eine coole, voll funktionsfähige Solarleuchte entstanden. Da macht Löten nochmal so viel Spaß.

Bitte mitbringen: Gurkenglas oder ähnliches mit Deckeldurchmesser 85 mm

Top-Features:

Extra große Lötpads für einfache Lötversuche Detaillierte Anleitung für den Aufbau Solarleuchte mit Akku und 3 LED's Umschaltbar auf Sommer- und Winterbetrieb