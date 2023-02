Energiewende à la française

"Ich möchte, dass sechs EPR-Kernkraftwerke gebaut werden und wir den Bau von acht weiteren EPR-Kernkraftwerken planen“ erklärte Präsident Emmanuel Macron in einer Rede zur neuen Energiepolitik seines Landes im Februar 2022.

Damit sprach er aus, was sich lange schon angedeutet hatte: Der mittelfristige Ausstieg Frankreichs aus der Nutzung der Atomenergie ist abgesagt, sie gilt nun wieder als Garant für sichere, günstige und CO2-freie Energie. Gleichzeitig sank die Produktion von Atomstrom wegen Sicherheitsproblemen in älteren Reaktoren und fehlendem Kühlwasser im Jahr 2022 auf den niedrigsten Stand seit 30 Jahren.

Wie wird innerhalb Frankreichs diese positive Haltung zur Atomenergie begründet und welche Sicht haben die Franzosen, die fast 70 % ihrer Elektrizität in Atomkraftwerken produzieren, auf Deutschlands Ausstieg aus der Atomenergie? Wie gestaltet sich der Ausbau der Solarenergie und der Windkraft in unserem Nachbarland?

Auf diese und andere Fragen zum Thema Energiewende in Frankreich wird Martin Villinger, Leiter der Frankreich-Bibliothek am DFI in Ludwigsburg, in seinem Vortrag eingehen.