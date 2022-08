Energiewendetage

Im September ist es wieder soweit: Zu den Energiewendetagen am 24. und 25. September 2022 können sich Bürger*innen zu den Themen Energiewende und Klimaschutz landesweit bei zahlreichen Veranstaltungen informieren. Auch die Stadt Markgröningen beteiligt sich am 25.9.2022 erstmals gemeinsam mit der Ludwigsburger Energieagentur mit einem Informationsstand an der Kirchplatztreppe an diesem Aktionstag. Themen sind dabei erneuerbare Energien, Energiesparen und Energieeffizienz, Klimaschutz und die Reduzierung von Treibhausgasen. Wir wollen Bürgerinnen und Bürger dafür sensibilisieren, zum Umdenken und Mitmachen motivieren und mit praktischen Beispielen aufzeigen, was jede/jeder einzelne tun kann.