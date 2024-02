Engagementpolitik: Die Zivilgesellschaft stärken!

Unsere offene, freiheitlich-demokratische und soziale Gesellschaft lebt von aktivem bürgerschaftlichen Engagement.

Dr. Ansgar Klein, einer der profiliertesten Experten für Engagementpolitik in Deutschland, wird in seinem Vortrag in Schwäbisch Hall fragen: Wie kann Engagement (noch) stärker gefördert werden? Welche Rahmenbedingungen sind hierfür notwendig? Wie kann eine aktive Engagementpolitik von Bund, Ländern und auch Kommunen aussehen?

Zur Person: Dr. Ansgar Klein, Privatdozent an der Humboldt Universität zu Berlin. Er war wissenschaftlicher Koordinator in der Enquete-Kommission "Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements" des Deutschen Bundestages. Klein ist ferner Gründungsgeschäftsführer des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement (BBE).