Engagiert - Couragiert - Inspirierend

Frauen, die sich in Ludwigsburg engagieren, erzählen aus ihrem Leben und ihrem Alltag. Die Texte wurden nach gemeinsamen Gesprächen von Studierenden der Filmakademie Baden-Württemberg, der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg und der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg verfasst und von der Journalistin Mechthild Rüther redigiert. Die Illustratorin Saliha Soylu setzte die Frauen in ein farbenfrohes Bild. Das Buch, das die inspirierende Vielfalt und Tatkfraft der Ludwigsburger Frauen zeigt, wird an diesem Abend erstmalig vorgestellt.

Einlass: 18.30 Uhr

Eine Kooperation mit dem Büro für Integration und Migration, der Stadtbibliothek und der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Ludwigsburg.

Das Buch kann vor Ort für 7 € käuflich erworben werden.

Gefördert von:

Integrationsrat Ludwigsburg

und

Wüstenrot Stiftung

Während der Veranstaltung besteht Maskenpflicht. Es gelten die aktuellen Vorona-Verordnungen.