Engagiert in Mössingen - Markt der Möglichkeiten

Rund 30 Vereine, Organisationen und Initiativen bieten mit Infoständen Gelegenheit zum Vernetzen und präsentieren ihre Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements.

In Mössingen gibt es zahlreiche Vereine, Gruppen, Initiativen und Organisationen. Ihr ehrenamtliches Engagement sorgt für ein vielseitiges Miteinander und eine lebendige Stadtgesellschaft. Doch wer macht was wie und wo? Kann ich mich da auch einbringen? Diese Fragen lassen sich bei der Veranstaltung „Engagiert in Mössingen – ein Markt der Möglichkeiten“ am 12. Oktober 2025 von 11 – 15 Uhr in der Aula der Friedrich-List-Gemeinschaftsschule in der Goethestraße 23 und auf dem Schulhof davor beantworten. Interessierte können sich an diesem Tag selbst ein Bild von der Vielfalt der Möglichkeiten machen.