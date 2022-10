Engel – himmlische Boten und Wegbegleiter

In dieser Reihe lässt Pfarrerin und Bibelerzählerin Dr. Henrike Frey-Anthes die Geschichten aus der Bibel vor ausgewählten Werken der »Alten Meister« in der Sammlung Würth lebendig werden.

Was sind eigentlich Engel? Die »himmlischen Geschöpfe« haben von jeher Künstler und Komponisten inspiriert. Welche biblischen Engelsgeschichten lassen sich in den Werken der »Alten Meister« in der Johanniterkirche entdecken? Und was erfahren wir darüber hinaus über sie in der Bibel?

Anmeldung unter Telefonnummer: +49 791 946 72 330 oder unter der E-Mail: johanniterkirche@wuerth.com