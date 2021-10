Engel im Alltag finden

„Ich suche allerlanden eine Stadt, die einen Engel vor der Pforte hat“, schrieb die deutsch-jüdische Dichterin Else Lasker-Schüler. Suchen Sie auch „Engelsorte“ in Ihrem Leben? Momente, an denen wir Gott selbst ein Stückchen näher sind? Mit biblischen Erzählungen, Bildbetrachtungen und literarischen Texten wollen wir dem Engel in unserem Leben nachspüren und uns so auf die Weihnachtszeit vorbereiten. Die Veranstaltung findet digital statt: Nach einer Auftaktveranstaltung mit Einführung per Webkonferenz erhalten Sie drei Wochen lang Impulse per Mail zugeschickt. Bei den wöchentlichen Online-Treffen haben Sie die Möglichkeit zum Austausch in der Gruppe. Hinweis: Sie können sich auch zunächst nur zur Auftaktveranstaltung anmelden und danach entscheiden, ob Sie dabeibleiben möchten. Referentin: Gerhild Epping, Geistliche Begleiterin.

Nach einer Auftaktveranstaltung mit Einführung per Webkonferenz erhalten Sie drei Wochen lang Impulse per Mail zugeschickt. Ort: Online per Zoom, den Link zur Webkonferenz erhalten Sie nach Anmeldung Anmeldung: bis Mittwoch, 17. November 2021 über unser Anmeldeformular unter https://keb-goeppingen.de/programm/anmeldeformular/