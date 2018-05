Engelberth/Obleser/Klein play The Music of John Taylor

× Erweitern Sven Götz Volker Engelberth

Als Pianist in der Band von Peter Erskine (mit Palle Danielsson am Bass) sorgte er in den Neunzigern für ein neues Klangideal des klassischen Klaviertrios. Seine sensible Spielweise und sein sanfter Sound beeinflussen noch heute die jüngere Generation. So auch Volker Engelberth, Jakob Obleser und Lucas Klein, die sich als Lehrer und Schüler an der Musikhochschule Stuttgart begegneten und nun zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne stehen werden. Engelberth, ehemaliger Landesjazzpreisträger Baden-Württembergs, ist schon lange kein Unbekannter mehr im Süden und bereist mit seinen Bands regelmäßig das ganze Land. Jakob Obleser und Lucas Klein bringen seit zwei Jahren frischen Wind in die Stuttgarter Jazzlandschaft und sind als gut eingespielte Rhythmusgruppe Teil verschiedenster Bands. Die drei sorgen für Spannung und Energie und lassen mit ihren ganz eigenen Stimmen die großartige Musik von John Taylor wieder aufleben.

Volker Engelberth - Klavier

Jakob Obleser - Kontrabass

Lucas Klein - Schlagzeug

http://www.volkerengelberth.com

http://soundcloud.com/jakob-obleser