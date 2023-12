Ein großes Salsaorchester, das komplett auf technische Unterstützung von Sequenzern verzichtet, regelmäßig probt und keine Salsa von der Stange abliefert, das ist in Deutschland ein Luxusgut. Caballo Negro, die Stuttgarter Salsa-Connection, leistet sich diesen Luxus. Ihre Vision: Die Musik, die im Schmelztiegel New York in den späten 60er und frühen 70er Jahren entstand, wieder auferstehen zu lassen – urbane, bissige, dreckige Salsa dura im Gangstergewand. Sie erzählen Geschichten aus der Bronx, von Machos, gescheiterten Existenzen, der großen Liebe, Gewalt auf der Straße, Eifersucht und dem Beistand von oben.

Willie Colón, Hector Lavoe, Angel Canales und Ruben Blades liefern die Vorlagen, die von Caballo Negro mit neuem Leben gefüllt werden. Knackige Percussion, ein alles umarmender Bass und ein swingendes Piano liefern die Grundlage für den mächtigen Bläsersatz aus vier Posaunen, dem typischen Instrument dieser Salsa-Ära, und einem röhrenden Baritonsaxophon. Nicht zuletzt sorgt der Gesang von Juan-José Morales und Jonnathan Gutiérrez für Tanzlaune und Urlaubsfeeling.