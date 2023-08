Englische Messe

Zum 400. Todestag von William Byrd. Seine Messe für vier Stimmen aus dem Jahre 1592/93 steht zentral im Konzertprogramm.

Sie ist eine polyphone Komposition mit Kyrie, Sanctus und Agnus Dei, die durch die Auflösung von Dissonanz zu Konsonanz eine besondere Klangwelt eröffnet. Von der Renaissance geht es über frühbarocke Klänge von Henry Purcells Jubilate Deo bis in die (Spät-)Romantik mit William Sterndale Bennett und dessen God is a spirit aus The Woman of Samaria op. 44 oder Benjamin Brittens Deus in adjutorium meum von 1945. Mit dieser Bandbreite stellt das Quartett wieder seine herausragende Qualität unter Beweis.

Künstler: Athos Ensemble: