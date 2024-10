Reading English books and chatting about their impressions - englische Bücher lesen und gemeinsam über des Gelesene Sprechen. Das ist der ehrenamtlich geleitete English Book Club. Einmal im Monat trifft sich der Buchclub in der Stadtbibliothek im Dachgeschoss in der Artothek. Gemeinsam werden Bücher ausgewählt, die gelesen und besprochen werden.

Egal, ob man Englisch lernt, seine Sprachkenntnisse wieder auffrischen möchte oder Englisch als Muttersprache spricht.

Alle Niveaus sind willkommen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Fragen und Vorab-Infos per Mail an: bookclub.ditzingen@gmail.com