Alle Regler auf 11 und los geht’s! High Energy Dirt Rock!

Das ist schön dreckiger Rock’n‘Roll mit zwei charismatischen Leadsängern

Die leidenschaftliche Liveband transportiert darin den wilden Spirit harter Rockmusik der frühen 80iger in die Neuzeit.

Auf ihrem aktuellen Studiooutput "The Great Damnation Stereo Parade“ destilliert die Band genau diese Einflüsse auf die reine Essenz: knackiges, abwechslungsreiches Songwriting, kombiniert mit eingängigen Hooks und mitreißenden Melodien. Um dieses Ziel im Studio zu erreichen wurden alle Songs des aktuellen Albums nach und nach in das Liveprogramm integriert und so ständig weiter verfeinert und knallhart auf den Punkt gebracht.

DUST & BONES sind Thorsten (Gesang und Bass), Jarle (Schlagzeug), Bernd (Gitarre), Dirk (Gitarre) und Vöhri (Gesang). Gegründet wurde DUST & BONES 2000 von Thorsten, Jarle und Roberto frei nach dem Motto: „Spaß haben, Bierchen trinken und Lärm machen“… because Rock’N‘ Roll will never die… Let´s GoGoGo!