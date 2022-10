BEYOND CONFIDENCE, gegründet 2019, vereinen Elemente aus Alternative Rock, Post Hardcore und Pop Punk zu einem energiegeladenen und eigenständigen Stil.

Eingängige Vocals in Verbindung mit impulsiven Drums und schnellen Riffs ergeben einen modernen und angesagten Sound. Die ersten 4 Singles wurden in den Pitchback-Studios (Eskimo Callboy, Any Given Day) in Frankfurt aufgenommen. Die Songs bereiten den Boden für weitere schweißtreibende Shows und laden zum mitsingen ein. Sänger Nico verarbeitet in seinen Texten persönliche negative Gedanken und lädt gleichzeitig zum Heraustanzen ebendieser ein.