Toni Mogens, Antiheld

Das Debüt-Doppelalbum des Karlsruher Deutsch Pop KünstlersToni Mogens ist am 20.05.2022 erschienen!

Die 22 Songs sind mehr als nur ein Album, es ist ein fulminantes Werk, welches vor allem die für Künstler wie Toni besondere Zeit der vergangenen zwei Jahre thematisch wie emotional auf den Punkt bringt. Eine Art persönliches Zeitdokument des Musikers, der schon mit 4 Jahren seine musikalische Reise auf diversen Instrumenten begann. 20 Jahre später steht der Sänger/Songwriter gerne mit seiner Gitarre auf der Bühne, begeistert dabei hunderte von Fans, und hat das was ihn bewegt, er erlebte, fühlt und denkt, in eine facetten- und abwechslungsreiche Sammlung eingängiger Geschichten, Melodien und Songs gepackt.Er überzeugt nicht nur durch sein musikalisches Können, sondern auch mit seiner sympathischen Art, die es dem Hörer leicht macht eine Verbindung zu ihm und den Texten aufzubauen.

Nur Songs die aus Emotionen entstehen können auch Emotionen bewirken, und das schafft Toni in für sein Erstlingswerk „ So wie es ist“ in mitreißender und sympathischer Leichtigkeit. Und vor dessen Ohrwurmpotential an dieser Stelle eindringlich gewarnt sei.