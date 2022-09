Prog, Djent, Core, Pop. Die vier Jungs von CHAOSBAY halten die Metal-Welt seit ihrem zweiten Album ASYLUM (2020) in Atem.

Die Alternative-Metaller aus Berlin glänzen mit messerscharfem Riffing, überbordender Virtuosität und der Gabe, trotz aller Komplexität mit epischen Melodien aus jedem Song einen Major-Pop-Hit zu machen.

Nach drei erfolgreichen Deutschland-Touren und einem von der Fachpresse hochgelobten Album (Rock Hard, Metal Hammer, Eclipsed, Visions...), legen sie nur ein Jahr später mit der EP „Boxes“ noch einmal deutlich brutaler nach. Die fünf nagelneuen Songs sind kompromisslose Achterbahnfahrten, die die Band auf ihrer Tour im Frühjahr 2022 auf 10 schweißtreibenden Konzerten in ganz Deutschland präsentieren wird.

Schon als Support von Genre-Größen wie THE HIRSCH EFFEKT, THE INTERSPHERE, CLUTCH (US) und auch beim EUROBLAST Festival konnte das Quartett seine Live-Qualitäten unter Beweis stellen. Mit ihren energetischen und beeindruckenden Live-Shows haben sich CHAOSBAY längst auch genre-übergreifend ihren Status als exzellente Live-Band erspielt. Und liefern seither immer wieder zeitlose Ohrwürmer, die ihresgleichen suchen. Die härteste Boyband Deutschlands ist am Start! Mitgrölen im Moshpit ist angesagt!