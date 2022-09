Everdeen, Jiska, Sally Grayson

Das Stuttgarter Indie-Pop Trio Everdeen sind bereit für den nächsten Schritt – oder Sprung, um genau zu sein: Ihr neues Album „Stay“ ist nicht ihrer bislang stärksten Veröffentlichung; es ist zugleich ihr ergreifendstes, überzeugendstes Werk, ein Werk, das sich in triumphierenden, überwältigenden Soundwällen über seine Hörer ergießt. Gegründet im sonnengetränkten San Francisco von US-Amerikaner Ian Stahl und der türkisch- deutschen Sängerin Sümeyra und vervollständigt vom Schlagzeuger Thommy Mross, vermischt das Trio elektronischen Indie-Pop mit rohen Indie-Gitarrenflächen. Von ekstatischen Rocknummern bis hin zu elegischen Hymnen, „Stay“ ist für die Träumer. Für die Kämpfer. Für all die, die die Hoffnung selbst in der größten Dunkelheit nicht verlieren. Und in einer schrägen Zeit wie dieser haben wir genau so etwas gebraucht.