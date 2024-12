English Storytime

Sybille Krieger liest den Kindern englische Geschichten vor. Während des Erzählens werden die Kinder aktiv in die Geschichte miteinbezogen und lernen so im Kontext der Geschichte neue Wörter auf Englisch kennen. Zum Abschluss wird zusammen gebastelt oder gemalt. Dieses Mal wird die Geschichte "The snail and the whale" vorgelesen.

Für Kinder von 5 – 7 Jahren.

Anmeldung ab dem 3.1. in der Bücherei, unter 07142-74 486 oder stadtbuecherei[at]bietigheim-bissingen.de. Bitte angeben: Alter der Kinder und eine Telefonnummer unter der Sie erreichbar sind.