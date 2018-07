English Summer Sport Camp in Wüstenrot-Neuhütten

Zum wiederholten Mal findet nun das English Summer Sport Camp für Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren in Neuhütten statt. In diesem Jahr können die Teilnehmer vom 27. bis 31. Juli 2018, jeweils von 9:00 bis 17:30 Uhr, in der Archeihre Englischsprachkenntnisse in lockerer Atmosphäre verbessern. Zahlreiche Lehrer und Leiter aus den USA, der Ukraine und Tschechien geben den Jugendlichen die Gelegenheit bei den Unterrichtseinheiten, bei sportlichen Angeboten, bei Workshops und bei fetziger Musik, Englisch zu sprechen und zu singen. Special Guest 2018 ist der Motocross-Fahrer Thomas Covington (USA). Noch sind ein paar Plätze frei.