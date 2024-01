English Writing Workshop

Wer gerne kreative Texte auf englisch schreiben und diese Passion mit anderen teilen möchte, ist bei der Schreibwerkstatt „Creative Writing in English“ genau richtig.

Immer am zweiten Samstag im Monat begleitet Autor und Blogger Saanwal Karamat Barlaas diesen Schreibprozess. Alle Schreibenden sind willkommen

Is creative writing in English your passion? Are you ready to write and share? Then join us for our „Creative Writing in English“ workshops once a month on every second Saturday. Saanwal Karamat Barlaas, published author and poet, will be guiding you along your writing journey. Everyone (beginner to advanced writer) is welcome to join!