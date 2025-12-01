Engtanzfete 2025 *der Klassiker*

Dein soziales Netzwerk aus lebendigen Körpern trifft sich nach Jahren der Einsamkeit wieder im Real Life. Gastgeber & Plattenunterhalter ist an diesem Abend wie immer Andreas Vogel.

Die Engtanzfete gibt es seit Mitte der 1990er Jahre und findet an wechselnden Orten statt, vor Corona die letzten Jahre im Stuttgarter Kings Club. Da dieser noch immer renoviert wird, sprang dankenswerter das Goldmarks in die Bresche. Save The Last Dance For Me…