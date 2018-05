Die Energie! ist im Bierkeller und verwöhnt euch mit frischer elektronischer Tanzmusik, kräftigen Getränkespecials und ziemlich geilen DJ-Sets.

Zu hören gibt es eine Auswahl an House, Electro, Psytrance und Techno.

Special-Guest DJ's:

- DJ Ascon (https://www.instagram.com/ dj_ascon/ ) führt uns zu Beginn von Deep- zu Future House

- Soundrel (https://soundcloud.com/ sound_rel ) zieht nochmal an und spielt uns Elektro mit ordentlich Bums.

Closing-Set:

Bitte stimmt für euer Wunschset in den Kommentaren!

(folgt)

Getränkespecial:

Vodka-Energy-Happy-Hour bis 23:30 Uhr

Für ekstatisches Feiern zu melodischen Klängen und gut Bass kommt also am Freitag in den Bierkeller!