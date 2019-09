Enissa Amani: Krassismus

"Enissa Amani ist derzeit als einzige Frau in Europa auf Netflix mit einem Original vertreten. Mit authentischem Standup im amerikanischen Sinn hat sie, wie die Presse schrieb, „wahrhaftiges Talent gepaart mit Coolness ohne unnötigen Klimbim wie es hierzulande oft üblich ist“ auf die Bühne gebracht. Das Special wird weltweit in 17 Sprachen mit Untertiteln ausgestrahlt und war international ein grosser Erfolg.

Sie hielt sich wochenlang auf dem „derzeit beliebt“ Button auf Netflix. Mit diesem Special gab sie im übrigen auch ihr Producer Debut und bewies einmal mehr, welches Talent dieses persisch-deutsche Gesamtpaket innehat. Wie kürzlich bekannt wurde, hat sie nun ihr zweites Special für den Streaming-Dienst aufgezeichnet.

Nach vier Jahren rasantem Aufstieg in Deutschland, spielt sie nun ausserdem regelmäßig in der berühmten Laugh Factory in Hollywood und tourt in UK, USA und Kanada.

Wer realen Stand Up in seiner authentischsten Form auf Deutsch erleben möchte, sollte ihre neue Tour „KRASSISMUS“ auf keinen Fall verpassen. Um es in Enissa‘s Worten zu sagen. „Krassismus ist immer selbsterklärend“.