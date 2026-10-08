Nach dem überwältigenden Erfolg seiner letzten Tour ist es nun offiziell: ENKAY wird das dritte Jahr in Folge auf zahlreichen Bühnen zu sehen sein! Im Rahmen seiner „Zwischen den Stühlen“-Tour spielt er 2026 in Deutschland, Österreich und erstmalig in der Schweiz. ENKAY versteht es wie kaum ein anderer, mit seiner Musik Türen zu öffnen - zu seiner eigenen Gefühlswelt und zu der seiner Fans. Von den strahlenden Momenten der ersten Liebe über die Narben zerbrochener Beziehungen bis hin zu den großen Fragen des Lebens. Seine Songs treffen mitten ins Herz. Mit einer unverwechselbaren Kombination aus Stimme, Lyrik und Sound schafft er emotionale Räume, in denen sich viele wiederfinden.

Bereits bei seiner letzten Tour „Doppelpunktklammerzu :)“ berührte ENKAY mit der Botschaft, dass es in Ordnung ist, sich nicht immer gut zu fühlen. Diesen Spirit trägt der Singer-Songwriter mit „Zwischen den Stühlen“ weiter: „Wir alle kennen doch das Gefühl, zwischen den Stühlen zu stehen. Unser Leben besteht aus so vielen Entscheidungen, die nicht immer leichtfallen. Jede Wahl bedeutet gleichzeitig, sich für etwas und gegen etwas anderes zu entscheiden“, erklärt er. Geht man auf Nummer sicher oder wagt man den Sprung ins Ungewisse?