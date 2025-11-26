Ennio Morricone

Klavierkonzert mit Streichquartett

Konzerthaus Heidenheim Alfred-Bentz-Str. 6, 89522 Heidenheim an der Brenz

Erlebe Lieder aus den Kultfilmen des legendären Ennio Morricone bei einem Klavierkonzert mit einem Streichquartett unter der Leitung von Evgenia Vorobyev. 

Das ist die einmalige Gelegenheit, die großartigen Lieder des legendären Ennio Morricone zu erleben und das breite Repertoire dieses Musikgenies kennzulernen. Bei diesem einzigartigen Musikevent werden Lieder aus Kultfilmen präsentiert, die uns ein Leben lang begleitet haben. Dazu gehören zum Beispiel „Cinema Paradiso“, „The Mission“, „Zwei glorreiche Halunken“, „Es war einmal in Amerika“, „Die Unbestechlichen“ und viele andere.

Info

Konzerthaus Heidenheim Alfred-Bentz-Str. 6, 89522 Heidenheim an der Brenz
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - Ennio Morricone - 2025-11-26 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Ennio Morricone - 2025-11-26 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Ennio Morricone - 2025-11-26 20:00:00 Outlook iCalendar - Ennio Morricone - 2025-11-26 20:00:00 ical

Tags