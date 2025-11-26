Erlebe Lieder aus den Kultfilmen des legendären Ennio Morricone bei einem Klavierkonzert mit einem Streichquartett unter der Leitung von Evgenia Vorobyev.

Das ist die einmalige Gelegenheit, die großartigen Lieder des legendären Ennio Morricone zu erleben und das breite Repertoire dieses Musikgenies kennzulernen. Bei diesem einzigartigen Musikevent werden Lieder aus Kultfilmen präsentiert, die uns ein Leben lang begleitet haben. Dazu gehören zum Beispiel „Cinema Paradiso“, „The Mission“, „Zwei glorreiche Halunken“, „Es war einmal in Amerika“, „Die Unbestechlichen“ und viele andere.