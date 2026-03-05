ENNIO veröffentlicht mit "Haifischbecken" nicht nur einen neuen Song, sondern leitet damit auch eine neue eigene Ära ein. Mit der neuen Single kündigt er außerdem die "HAIFISCHBECKEN" TOUR 2026 für nächstes Frühjahr an - Tickets gibt es ab Dienstag, den 02.09.2025 um 12:00 Uhr.

Er ist nicht mehr nur Singer/Songwriter, er ist auch Labelchef und will damit die ganze Branche aufmischen. Das Haifischbecken ist eine Kritik an der Industrie, die an schnellem Profit und dem Umsetzen eigener Vorteile interessiert ist. In der die Haie sich gegenseitig fressen, in der Gier und Ignoranz zu überteuerten Tickets und falscher Wertschätzung führt. In "Haifischbecken" spricht ENNIO über seine Erfahrungen, die er in diesem Kontext als Künstler gemacht hat und wie er aus diesen ausbricht. Er setzt einen Appell und den Auftakt für eine Bewegung, in der Künstler*innen wieder Individuen mit eigenen Regeln sein dürfen und sprengt das altertümliche Korsett der Musikindustrie. Jetzt beißt ENNIO zurück.

Seit seinem Durchbruch mit "Blaulicht" 2021 knüpfte ENNIO nahtlos daran an – ausverkaufte Konzerte, zahlreiche Festivalshows und eigene Open Airs im letzten Sommer. Nach seinem Debütalbum "Nirvana", dem Tape "Rimini" und seinem zweiten Album "Schlaraffenland" gibt es nun neue Musik von ENNIO. Ab April geht es damit auf Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz – für alle 18 Städte gibt es ab morgen Tickets!