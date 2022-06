Bunter Beton Festival 2022 Enno Bunger, Maria Basel, Manuel Huth

Auch in diesem Jahr verwandeln wir das oberste Deck des Züblin Parkhauses im Herzen Stuttgarts mit dem BUNTER BETON FESTIVAL 2022 in eine bunte Bühne voll wunderbarer Musik:

Von deutsch- und englischsprachiger Popmusik über Neoklassik, Hip Hop, Dada Pop, Kinderkonzert und elektronische Klänge, bis hin zu einem Singer-Songwriter*innen-Abend werden wir über vier Tage den Beton in Stuttgarts innerstädtischem Herzen zum Strahlen bringen.

Enno Bunger

Nach erfolgreicher Tour mit großer Bandbesetzung im Herbst 2019 kommt Berufsmelancholiker Enno Bunger mit seinem aktuellen Album „Was berührt, das bleibt“ erneut auf Konzertreise – diesmal jedoch ganz nah, reduziert auf das Wesentliche seines Schaffens: auf Wort und Ton, solo am Klavier - so, wie viele seiner Hörer*innen ihn in den letzten Jahren kennen und lieben lernten.

www.ennobunger.de

Video: youtube.com/watch?v=V-j8FEXq8HE

Maria Basel

Melancholische Harmonien, flimmernde Loops und ausgefeilte Arrangements bilden die Basis ihres Sounds, der die vielfältige Begabung der Künstlerin abbildet: Maria Basel ist Sängerin, Komponistin, Produzentin und DJ. Geboren in der Ukraine als Tochter einer Pianistin und eines Cellisten, spielt und singt sie in verschiedenen Elektro-, Pop-, Hip Hop- und Jazz-Formationen (u.a. für das Pina Bausch Ensemble, Samy Deluxe, Jonas David, Golow, als „MxM“ und Basel & Söhngen Duo).

www.mariabasel.de

Video: youtube.com/watch?v=M5gcdMe2_ug

Manuel Huth

Manuel Huth ist Liedermacher aus Tübingen. Seine handgemachten Songs erzählen die Geschichten des Alltags.

Seit 2019 ist er Mitglied des Stuttgarter FeierabendKollektivs, das sich der handgemachten Musik von Liedermacherei über Pop bis hin zur elektronischen Musik verschrieben hat. Als Künstler prägt er so nicht nur durch seine Musik, sondern auch durchs Tun mit dem Kollektiv die musikalische Landschaft im Großraum Stuttgart.