Das Konzert wurde ins LKA Longhorn in Stuttgart verlegt. Tickets behalten ihre Gültigkeit!

Im Zusammenspiel mit dem Stuttgarter Wunderkind Dardan entsteht der Brecher »Wer macht Para«, spielt über20 Millionen Klicks auf YouTube ein. Das Feedback ist, wie sollte es anders sein, gewaltig: Kein Geringerer als sein Jugendidol, Straßenrap-Präsident Xatar, ist von ENOs rascher Weiterentwicklung begeistert, bietet ihm offenherzig einen Vertrag beim von ihm betriebenenLabel »Kopfticker Records« an.

ENO lässt sich nicht zwei Mal bitten: Mit der Veröffentlichung von »Million« im Dezember 2016 wird das Signing besiegelt. Er ist jetzt Berufsmusiker. Was folgt, sind einige Wochen beinharte Arbeit in Xatars Studio in Köln, in dem ENO in dieser Phase, euphorisiert von denneuen Möglichkeiten und zielstrebig im Workflow, sogar übernachtet. In Windeseile ist sein erstes Mixtape im Kasten. »Xalaz« erscheint im Januar 2017, erzielt exzellente Bewertungen in der Fachpresse. ENO hat schon jetzt bewiesen, dass man ihn bei weitem nicht als One- Hit-Wonder abstempeln kann. Ganz im Gegenteil: Man kann beobachten, wie er sich von Track zu Track steigert.

In den Folgemonaten spielt er erste Konzerte, arbeitet für dessen Album gleich zweimal erfolgreich mit Generation-Azzlack-Gewächs Azzi Memo zusammen und steuert mit »Wäwa« einen Track zum Soundtrack von Xatars Film »Nur Gott kann mich richten« bei. Parallel dazu beginnt er intensiv an seinem Debütalbum zu basteln. »Wellritzstrasse« soll es heißen, wird ab 26.10.2018 in den Läden stehen. ENO beweist ein weiteres Mal, dass er keine lange Anlaufzeit braucht, um seine Genialität zu entfalten. Im Juni diesen Jahres lässt er mit »Penthouse« die erste Album-Single auf die relevantesten Spotify-Playlists los, einigeWochen später dann »Mercedes«. Zuletzt folgte die Gute-Laune-Hymne »Cane Cane«, die Vorfreude der Fans steigt stetig.

Allein die Auswahl der Gäste spricht Bände über ENOs derzeitigen Status quo: Mit Xatar, Azad, Samy. Raschid Moussa und S4MM verschweißt er arrivierte Rap-Legenden mit heißen Newcomern der Szene.Wie es weitergeht, ist schwer abzuschätzen. Fakt ist, dass bisheute keines von ENOs Videos nicht im mindestens sieben-stelligen Bereich geklickt wurde und er unumstritten zu den vielversprechendsten Senkrechtstartern der »Generation Deutschrap« in Deutschland zählt.

