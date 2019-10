Streams ein und erzielte exzellente Bewertungen in der Fachpresse. Mit über 1,3 Millionen monatlichen Hörern auf Spotify, ist er ebenfalls in den relevanten Spotify Deutschrap Playlists vertreten. Anfang 2019 spielte er seine erste eigene Tour: Wellritzstrassen-Tour. Nachdem diese von Stadt zu Stadt hochverlegt worden war, wurde die Tour bald darauf als restlos ausverkauft gemeldet. Er spielte seine Tour vor rund 17.000 Zuschauern. Euphorisiert von neuen Möglichkeiten und zielstrebig im Workflow, arbeitete er bis dato an seinem zweiten Album: FUCHS, welches am 03.Mai 2019 erscheinen wird. Eins ist klar: Dieses Album ist für die Straße und auch für die Charts.