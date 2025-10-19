Eno, der kurdische Rapper mit Wurzeln in der Türkei, hat sich in kürzester Zeit zu einem der spannendsten und talentiertesten Künstler der deutschen Rap-Szene entwickelt. Als er 2015 während seines Bauingenieur-Studiums begann, Musik zu machen, hätte er wohl nie gedacht, dass er nur ein Jahr später zu den angesagtesten Rappern Deutschlands zählen würde. Nach dem ersten Video auf YouTube war 2016 der Durchbruch schon geschafft – mit dem Hit “Wer macht Para?” in Zusammenarbeit mit Dardan, der in kürzester Zeit über drei Millionen Aufrufe sammelte. Das blieb nicht unbemerkt: Rapper und Produzent XATAR entdeckte Eno und nahm ihn unter Vertrag. Eno setzte sein Studium auf Eis und konzentrierte sich fortan voll auf seine Karriere.

Bereits 2018 landeten seine Singles allesamt in den Charts und sein Debütalbum “Wellritzstrasse” wurde ein riesiger Erfolg. Mit einem Sound, der Elemente aus Hip-Hop, arabischer Musik, Dancehall und Pop vereint, hat sich Eno längst als facettenreicher Künstler etabliert, der mit seiner Musik Grenzen überschreitet und neue Akzente setzt.

Im vergangenen Jahr zeigte Eno erneut seine musikalische Vielseitigkeit, als er seine “Sommer EP” veröffentlichte. Die EP, die von den Fans mit Begeisterung aufgenommen wurde, enthält Features mit hochkarätigen Künstlern wie Nimo, Olexesh und Caney030. Die Tracks aus dieser EP beweisen einmal mehr, dass Eno nicht nur als Solokünstler, sondern auch in Kollaborationen auf höchstem Niveau abliefert.

Nachdem Eno’s letzte Tour im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, ist die “Day Zero Tour” 2025 das große Comeback des Rappers und der nächste Schritt auf seiner Reise – der Beginn eines neuen Kapitels in seiner Karriere. In sechs deutschen Städten wird Eno seine größten Hits und neuen Tracks performen. Die Tour verspricht eine unvergessliche Show zu werden. Eine Chance, die kein Fan und auch niemand, der es noch nicht ist, verpassen sollte.