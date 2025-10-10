Enrico Pieranunzi Trio

Europas führender Modern Jazz Pianist Enrico Pieranunzi darf nicht fehlen in diesem Jubiläumsjahr.

Denn er gastiert seit 1996 regelmäßig und in den unterschiedlichsten Formaten im Jazzkeller – als letztes gab er 2020 ein Solokonzert. Und jetzt im Trio als klassischer Jazzdisziplin: nach dem amerikanischen Meister Uri Caine im Februar nun also ein weiterer, als Nachfolger von Bill Evans gefeierter Stargast.

Wie dieser das Trio als absolut gleichberechtigtes Triogenre begründete, führt Enrico Pieranunzi es mit seinem dänischen Bassisten Thomas Fonnesbæk und dem italienischen Schlagzeuger Mauro Beggio fort. Der war übrigens als ganz junges Talent 1996 schon dabei, seither lief seine Karriere unaufhaltsam voran, lange Zeit trieb er in Enrico Rava’s Bands die Rhythmik zur Perfektion. Und Thomas Fonnesbæk – wie kann es anders sein – war ein Schüler vom großen dänischen Bassisten Nils-Henning Ørsted Pedersen.

Gleich seinem Lehrer hat er einen unnachahmlichen Basston entwickelt, mal lyrisch-melodisch ohne Übergang zum kraftvollen Swington wechselnd, ein Hörgenuß ohnegleichen. Er ist damit seit sechs Jahren ein kongenialer Partner für die vielfältigen Pianosprachen von Enrico Pieranunzi.

Elegant, sensibel, eindringlich – das ist Triokunst auf höchstem Niveau!