Ensemble 8Celli

Mit 8Celli ist ein international besetztes Ensemble mit Cellistinnen und Cellisten aus renommierten Orchestern zu Gast, die gemeinsam den unverwechselbaren Klang ihres Instrumentes virtuos und unterhaltsam zu nutzen wissen. Seit 450 Jahren gibt es das zweitgrößte Saiteninstrument. Lange kaum beachtet am solistischen Bühnenrand, hat es sich mittlerweile längst durch einen atemberaubenden Siegeszug als solistisches Streichinstrument etabliert. Das große Klangspektrum des Violoncellos bietet facettenreiche Möglichkeiten des Ensemblespiels, Cellistinnen und Cellisten brillieren nicht nur in Solokonzerten oder in der reichhaltig komponierten kammermusikalischen Originalliteratur für das sonore Instrument. Vielfach und gerne wird für das Cello auch in Mehrfachbesetzung arrangiert. Unter Leitung von Carlos Nozzi, dem Solocellisten der Philharmoniker Buenos Aires verführen die acht Cellistinnen und Cellisten mit Arrangements von Carlos Nozzi, mit Originalliteratur und Klangeindrücken, Rhythmus und Charme unterschiedlicher Stilrichtungen aus Europa bis Lateinamerika. Ein Hörerlebnis für alle Generationen.