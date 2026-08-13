An diesem Sonntag erwartet Sie in der Alexanderkirche das „Ensemble Claudio Monteverdi, Marbach“ zu einem Chorkonzert mit Englischer Renaissance-Musik unter dem Titel: „If music be the food of love“.

Eine außergewöhnliche Fülle hochkarätiger Vokal- und Orgelmusik brachte in England die Tudorzeit. Auf dem Programm stehen geistliche und weltliche Werke von Byrd, Dowland, Morley, East, Tallis, Purcell und Britten hören.

Die Leitung haben Thomas Dilger und Norbert Haas, an der Orgel hören wir Andreas Willberg.

Das Ensemble Claudio Monteverdi Marbach wurde 1990 in Marbach am Neckar von Thomas Dilger und Norbert Haas als Projektchor gegründet. Ambitionierte Sängerinnen und Sänger aus ganz Deutschland treffen sich seither ein bis zwei Mal im Jahr, um ein Konzertprogramm zu erarbeiten und ihr Repertoire zu erweitern. Das Ergebnis der intensiven Probenwoche in Südtirol in der Pension Unterhauser wird in einem Abschlusskonzert und dann im Herbst in mehreren Städten von Baden-Württemberg präsentiert. Stimmbildnerisch wird der Chor von der Sängerin Cornelia Karle aus Stuttgart betreut.

Das Ensemble ist unabhängig von Institutionen und Sponsoren und wird vom Idealismus und Engagement seiner Mitglieder getragen. Es ist auch weiterhin offen für interessierte neue Sängerinnen und Sänger.