Ensemble EXPROMPT

"Der blaue Ballon" - Musikalische Weltreise

Mit ihrem Programm „Der blaue Ballon“ lädt das EnsembleEXPROMPT zu einer außergewöhnlichen musikalischen Reise rund um den Globus ein. Die drei Virtuosen verbinden Melodien aus ihrer Heimat mit originellen Bearbeitungen internationaler Musik – von Gypsy Swing über Klezmer und Polkas bis hin zu Filmmusik.

Alle drei Musiker sind Absolventen staatlicher Musikhochschulen und konzertieren seit vielen Jahren auf renommierten Festivals und Bühnen, darunter der Rheingau Kultursommer, der Hohenloher Kultursommer, die Eltviller Burghofspiele sowie das Brucknerhaus in Linz.

Mit Balalaika, Domra und Bajan zeigt EXPROMPT eindrucksvoll, welches klangliche und emotionale Potenzial in diesen traditionellen Instrumenten steckt. Virtuosität, Kreativität und Spielfreude verbinden sich zu einem Konzerterlebnis voller Lebensfreude, Melancholie, Liebe und Leidenschaft.

Freuen Sie sich auf eine musikalische Weltreise voller Überraschungen!

Besetzung

Olga Kleshchenko – Domra

Alexey Kleshchenko – Balalaika

Jakob Neubauer – Bajan