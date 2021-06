ensemble FisFüz

Ihr Anblick ist so anziehend, so vielschichtig und farbenprächtig, dass sie den Menschen seit Jahrhunderten verzaubert: Die Tulpe, auf Türkisch „Lale“, wuchs ursprünglich wild in den asiatischen Steppen, bevor sie nach Anatolien gebracht wurde und schließlich ihren Weg nach Europa fand. Das preisgekrönte Oriental Jazz-Trio macht sich auf Spurensuche nach unentdeckten Klangschätzen: Die Reise der Tulpe nachzeichnend führt ihre Musik vom Balkan über Kleinasien bis hinter den Kaukasus nach Kasachstan und zurück ins östliche Europa. Quertaktige Grooves, schmissiger Klezmer sowie traditionelle Musik treffen bei FisFüz auf jazzige Improvisationen.

Dauer circa zwei Stunden

