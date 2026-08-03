Ensemble Garage: Konzert Rsonances

× Erweitern Foto: Rebecca ter Braak Ensemble Garage

Mit Resonances widmet sich Ensemble Garage dem Verhältnis von Mensch und Umwelt – mit Werken von Olga Neuwirth, Malika Kishino sowie neuen Kompositionen von Shasha Chen und Annegret Mayer-Lindenberg. Die Stücke verwandeln natürliche Landschaften in Klang und erkunden das fragile Gleichgewicht zwischen menschlichem Eingreifen und der Schönheit der Natur.

Die Aufführung findet statt im Rahmen der Langen Nacht der Kultur Heilbronn.

Programm:

Olga Neuwirth – Fondamenta (1998)

für Baßklarinette, Saxofon und Cello

Malika Kishino – Monokromer Garten II (2011)

für Baßklarinette, Posaune und Baritonsaxofon

Shasha Chen – Neues Werk (2026), UA

für Baßklarinette, Posaune, Cello, E-Gitarre, Schlagzeug

Annegret Mayer-Lindenberg – überall und nirgendwo (2026), UA

für Baßklarinette, Posaune, Cello, E-Gitarre, Schlagzeug

Ensemble Garage:

Steffen Ahrens, Eva Boesch, Carlos Cordeiro, Till Künkler, Yuka Ohta, Frank Riedel

Das Konzert wird gefördert durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, den Musikfonds sowie die Kunststiftung NRW. In Kooperation mit dem Förderkreis Neue Musik Heilbronn e.V.