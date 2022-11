Das in Wien beheimatete Streichquartett ensemble LUX widmet sich in erster Linie der Interpretation neuerer bis neuester Werke und hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2004 kontinuierlich einen Stammplatz in der österreichischen zeitgenössischen Musikszene gesichert.

In der Stadthalle Aalen wird das ensemble LUX neben dem Streichquartett Nr. 12 von Dmitri Schostakowitsch und Alexander von Zemlinskys Streichquartett Nr. 4 als absolute Besonderheit das Werk „Juli im August“ von Manuel Durão, dem Dirigenten des Collegium Musicum, präsentieren.