Ensemble Oper Plus – Wer bekommt den Mann - OPERNSHOW „Wer bekommt den Mann?“

Musikalische Highlights aus der „Zauberflöte“, „My fair Lady“, „Die lustige Witwe“ und „Carmen" frisch, humorvoll und voller Leidenschaft auf die Bühne gebracht!

Das Ensemble OPER PLUS präsentiert mit dem Programm „Wer bekommt den Mann?“ eine Dreiecksgeschichte quer durch die Opernwelt. Ein Mann, zwei Frauen, Sie mittendrin, und die Frage: Wer bekommt wen? Fiebern Sie mit und erleben Musik, die mitreißt, überrascht und verbindet!

Der Theater- und Kulturring der Stadt Dinkelsbühl e.V. möchte an diesem Abend 20 Jahre Opernfahrten ans Staatstheater nach Nürnberg unter der Leitung von Ursula Herzof feiern.